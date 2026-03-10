Una violenta alluvione ha investito il distretto di Ayna, nella regione di Ayacucho, in Perù, provocando l’esondazione di un fiume che ha invaso strade e case. Le acque torrenziali hanno causato danni considerevoli a infrastrutture e abitazioni, costringendo molte persone a evacuare le proprie abitazioni. I soccorritori sono intervenuti per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza le zone colpite.

Una violenta alluvione ha colpito il distretto di Ayna, nella regione di Ayacucho, in Perù, causando gravi danni a infrastrutture e abitazioni. Secondo le prime ricostruzioni, le forti piogge degli ultimi giorni hanno fatto esondare il fiume locale, trasformando strade e quartieri in veri e propri corsi d’acqua e sommergendo case con il fango. Leggi anche: Maltempo senza limiti, violenta grandinata: fiume in piena Le immagini diffuse da Jose Atauje, fotografo locale, mostrano una situazione drammatica: abitazioni invase dall’acqua e dal fango, strade impraticabili e mezzi di soccorso in difficoltà. Gli abitanti hanno dovuto evacuare le proprie case, mentre le squadre del governo regionale di Ayacucho sono al lavoro per ripristinare la viabilità e garantire assistenza agli sfollati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Perù, fiume in piena esonda e invade strade e abitazioni

