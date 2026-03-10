Perché nessuno ha avvertito il terremoto di 5.9 nel Golfo di Napoli? Dall' ipocentro all' intensità cosa c' è da sapere

Nella notte di martedì 10 marzo un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il Golfo di Napoli. L’evento sismico si è verificato a una certa profondità e ha avuto un’ampia estensione, ma poche persone hanno percepito i suoi effetti. Nessun allarme generale è stato diramato e l’evento non ha provocato danni significativi. La maggior parte della popolazione non si è accorta del sisma.

Perchè nessuno, o in pochissimi, hanno avvertito il terremoto di magnitudo 5.9 ha interessato il Golfo di Napoli nella notte di martedì 10 marzo? La violenta scossa è stata registrata dai sismografi esattamente alle ore 00:03, con epicentro nello specchio di mare tra il capoluogo campano e l'isola di Capri. Secodo gli esperti le persone iniziano a percepire scosse intorno alla magnitudo 3, ma molto dipende da altre condizioni. La prima distinzione da fare per capire meglio il fenomeno è quella tra epicentro e ipocentro. In sismologia l'ipocentro è il punto all'interno della Terra in cui ha origine la rottura della faglia e da cui si propagano le onde sismiche, mentre l'epicentro è il punto sulla superficie terrestre situato esattamente sopra l'ipocentro.