Perché a tavola si scatena l' abbuffata

Uno studio recente suggerisce che un circuito neuronale nel cervello potrebbe essere coinvolto nel controllo dei comportamenti di abbuffata alimentare. La ricerca si concentra su come determinati percorsi neurali influenzino la tendenza a mangiare in modo eccessivo. I ricercatori stanno analizzando i meccanismi alla base di questi comportamenti, senza trarre conclusioni su cause o motivazioni.

AGI - Un circuito neuronale nel cervello potrebbe avere un ruolo chiave nel controllo dei comportamenti di abbuffata alimentare. È quanto emerge da uno studio guidato da Xin-Yue Lv, Qian-Qian Yang e Yue Wang della Northeast Normal University, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), che ha identificato un gruppo di neuroni dell'ipotalamo laterale in grado di modulare il binge eating nei topi. Le abitudini alimentari sono fortemente influenzate dai circuiti cerebrali che regolano fame, sazietà e motivazione. Tuttavia, i meccanismi neurali alla base dei comportamenti di abbuffata non sono ancora completamente chiariti. 🔗 Leggi su Agi.it

