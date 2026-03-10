Per sempre sì diventa lo slogan del Referendum?

Fratelli d'Italia e la Lega stanno considerando di usare la canzone di Sal Da Vinci,

Fratelli d'Italia e la Lega starebbero pensando di usare la canzone di Sal Da Vinci, Per sempre sì come slogan del referendum Il Referendum si avvicina: il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati al voto per decidere sulla separazione delle carriere. Il governo sta facendo una grande promozione a questo referendum e così si sta pensando a diversi modi di comunicazione più nazional popolari, con cui convincere la gente a votare sì. Adesso, secondo quanto riferito da Repubblica, l’idea sarebbe quella di utilizzare la canzone neo vincitrice di Sanremo, Per sempre sì. Già in conferenza stampa era stato chiesto a Sal Da Vinci se ci fosse un nesso tra il suo brano ed il referendum ma il cantante ha sempre sottolineato che la sua canzone non è politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

