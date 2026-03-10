Per l’Inter il braccio di Ricci è da rigore ma nessuna polemica | ecco perché

Durante il derby tra Milan e Inter, nei minuti finali, il pallone dopo una sponda di Dumfries termina sul braccio di Samuele Ricci nell’area rossonera. L’arbitro ha assegnato un calcio di rigore all’Inter per questa azione, suscitando discussioni tra gli spettatori. Nessuna polemica è stata annunciata ufficialmente, e la decisione rimane al centro del dibattito sul campo.

Braccio di Ricci. Il derby si è chiuso con una coda che continua a far discutere. Nei minuti finali di Milan-Inter, su una giocata in area rossonera, il pallone, dopo la sponda di Dumfries, finisce sul braccio di Samuele Ricci. L’arbitro Doveri lascia correre e, soprattutto, non arriva il richiamo al monitor: il VAR “checka” l’episodio ma non interviene con una On Field Review. La dinamica è quella che ha acceso le proteste nerazzurre: cross, sponda in area e pallone che impatta sul braccio del centrocampista rossonero. La sensazione “a caldo” di molti interisti è stata netta: rigore evidente. ? Sul fronte opposto, però, nelle ore successive... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Perché l'arbitro Doveri non ha dato rigore all'Inter dopo il tocco di braccio di Ricci nel derby col MilanL'arbitro Doveri ha deciso di non assegnare calcio di rigore all'Inter dopo il tocco di braccio in area di Ricci durante il derby col Milan.

