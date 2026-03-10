Per il dopo Sommer il preferito di Chivu è Lunin

Dopo la partenza di Sommer, l’Inter ha mostrato interesse per il portiere ucraino del Real Madrid, Andriy Lunin. La notizia è stata riportata anche in Spagna, dove vari media stanno seguendo le trattative e le possibili mosse di mercato legate al giocatore. L’attenzione si concentra sulla volontà del club nerazzurro di assicurarsi le prestazioni di Lunin in vista della prossima stagione.

L’interesse dell’Inter per Andriy Lunin continua a far parlare anche all’estero. La notizia è stata ripresa in Spagna, dove diversi media stanno analizzando il possibile scenario di mercato che riguarda il portiere ucraino del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, il club nerazzurro starebbe valutando seriamente l’opportunità di puntare su Lunin come investimento strategico per il futuro della porta. L’idea della dirigenza sarebbe quella di individuare un profilo giovane ma già esperto a livello internazionale, capace di garantire stabilità tra i pali per diversi anni. Il portiere classe 1999 ha un contratto con il Real Madrid fino al 2030, ma la sua situazione in Spagna resta particolare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

