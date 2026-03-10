Il “Bridge club Prato” ha annunciato l’avvio di un nuovo corso dedicato ai principianti, che si svolgerà nel mese corrente. Il percorso include dodici lezioni e offre due incontri gratuiti per chi si iscrive in questa fase. L’obiettivo è permettere ai principianti di imparare le basi del gioco attraverso un percorso strutturato e accessibile.

Inizia in questo mese per iniziativa del “ Bridge club Prato “ un nuovo corso per apprendere il gioco riservato ai principianti, in in dodici lezioni. Si terrà nei locali del Laboratorio del Tempo (via 7 marzo, 151) dalle 21 alle 23 di ogni mercoledì e sarà condotto da istruttori federali iscritti all’albo della FIGB (Federazione Italiana Gioco Bridge). Sarà possibile dopo questo corso partecipare a tutti i tornei del circolo che si tengono usualmente il martedì e giovedì. Le prime due lezioni sono gratuite. Per informazioni e iscrizioni si può consultare la pagina Facebook del “Bridge club Prato“, oppure telefonare a Patrizia 328-4919165; Guido 335-5615839; Andrea 333-9590933. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Per i principianti due lezioni gratis

Articoli correlati

Olimpiadi Invernali, lezioni gratis e musica sul ghiaccio per un mese interoMilano si prepara alle Olimpiadi con settimane di grande vivacità tra sport e celebrità.

Football australiano per principiantiL’Australia offre, a chi la visita per la prima volta, un costante e sottile smottamento percettivo.

Inglese per Principianti: 80 Parole + Pronuncia Facile per Italiani!

Contenuti e approfondimenti su Per i principianti due lezioni gratis

Temi più discussi: Per i principianti due lezioni gratis; Cosa fare in Valle d'Aosta - Torna ad Aosta il corso di ChatGPT per principianti; Emanuel Lo, coreografia originale per i ballerini di Explodance; Il piano per ricominciare a correre in sicurezza dopo un lungo stop.

Partono i corsi per principiantiI giocatori di bridge lo ripetono da sempre: è un gioco di intelligenza e deduzione, è una ginnastica della mente.... I giocatori di bridge lo ripetono da sempre: è un gioco di intelligenza e ... lanazione.it

Tecniche Di Sci Di Fondo A Milano Per PrincipiantiAvvicinarsi alle tecniche di sci di fondo a Milano per principianti è un percorso più accessibile di quanto si possa immaginare. Anche in una grande metropoli, lontana dalle piste innevate, è possibil ... milanosportiva.com

CORSO di lingua spagnola - per principianti - facebook.com facebook

OFFERTE FAMIGLIA A LA THUILE | #Sconti per bambini, #famiglie e principianti per sciare a #LaThuile. I bimbi sciano gratis e per i ragazzi ci sono sconti #skipass dal 20 al 30%. Scopri tutte le #offerte famiglia! #neve #ski #snow #winter @loversmountain x.com