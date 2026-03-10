Il 10 marzo 2026, durante un evento sociale organizzato dalla Us Aldini a Parma, l’attaccante argentino Mateo Pellegrino ha commentato la stagione della squadra, sottolineando i punti conquistati finora. La sua presenza sul campo e le dichiarazioni rilasciate durante l’iniziativa hanno attirato l’attenzione dei presenti, mentre Pellegrino ha evidenziato i progressi fatti e le sfide ancora da affrontare.

Il 10 marzo 2026, durante l’iniziativa sociale promossa dalla Us Aldini a Parma, l’attaccante argentino Mateo Pellegrino ha espresso la sua valutazione sulla stagione della squadra. Il giocatore ha sottolineato che, pur avendo accumulato un discreto numero di punti, il lavoro da compiere rimane sostanziale per raggiungere gli obiettivi finali. Pellegrino ha confermato che la fiducia nelle proprie capacità è il motore principale del suo impatto sul calcio italiano, riconoscendo però che i risultati ottenuti finora non sono ancora sufficienti per dichiarare la missione compiuta. La dichiarazione avviene in un momento di transizione cruciale per il club emiliano, dove la pressione della classifica si mescola con le aspettative dei tifosi e degli organizzatori dell’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pellegrino: punti a segno, ma la sfida continua

Articoli correlati

Vino italiano, -8% USA: la Corte annulla i dazi, ma la sfida continua.Vino italiano, tra dazi e resilienza: una partita ancora aperta Il settore vitivinicolo italiano si trova a navigare in acque incerte, con l'esito...

Napoli, Politano sfida la sorte: «Senza infortuni avremmo più punti, ma la Champions è nostra»L'esterno azzurro su De Bruyne e Alisson Santos: «Siamo forti, ora testa al Verona per sbloccare la corsa europea».

Una raccolta di contenuti su Pellegrino punti a segno ma la sfida...

Temi più discussi: Pellegrino: La classifica non mi sorprende. Milan? Ho appena rinnovato con il Parma...; Darderi batte Pellegrino in Cile: semifinale al Chile Open; Laura Pirovano ci ha preso gusto: seconda vittoria su La VolatA; ATP Santiago 2026, Luciano Darderi vince il derby con Andrea Pellegrino ed approda in semifinale.

Parma, Pellegrino: Fatti tanti punti, ma c'è ancora da lavorareDurante l'evento Amici dei Bambini, organizzato dalla Us Aldini, ha parlato a 'Sky Sport' l'attaccante argentino del Parma Mateo Pellegrino: Abbiamo fatto una bella quantità di punti, ma c'è ancora ... sport.sky.it

Parma, Pellegrino 10 e lode: metà dei punti grazie ai suoi gol. E la doppia cifra è a un passoUn'incornata sul primo palo che non lascia scampo a Falcone. Mateo Pellegrino porta al Parma tre punti importanti in uno scontro diretto sul campo del Lecce. Al primo vero pallone, l'attaccante ... tuttomercatoweb.com

Le parole di Bartesaghi dopo il Derby e sullo Scudetto: sognare non costa nulla! Parla anche Pellegrino - facebook.com facebook

Pellegrino apre al #Milan: "Interesse che fa piacere". Quanto costa e cosa può succedere in estate calciomercato.com/liste/pellegri… x.com