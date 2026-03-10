Un esperto dell'Associazione italiana di oncologia medica sottolinea che la malnutrizione nei pazienti oncologici può aumentare la tossicità delle terapie. Durante un evento a Roma, si è evidenziato come la valutazione nutrizionale dovrebbe essere una parte essenziale del percorso di cura fin dai primi momenti. La discussione si concentra sull'importanza di integrare la nutrizione nelle strategie terapeutiche.

Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - "La nutrizione è un elemento fondamentale nella cura dei pazienti oncologici e dovrebbe essere valutata fin dal momento della diagnosi. Il paziente oncologico può presentare problemi di malnutrizione già al momento della diagnosi e questa condizione tende a peggiorare nel corso della malattia, soprattutto durante le terapie attive". Lo ha spiegato Paolo Pedrazzoli, direttore dell'Oncologia del Policlinico San Matteo di Pavia Irccs e coordinatore del Gruppo di lavoro sulla Nutrizione del paziente oncologico dell'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), nonché coordinatore delle Linee guida nazionali... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pedrazzoli (Aiom): "Malnutrizione aumenta tossicità terapie"

