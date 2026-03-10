Da giovedì, su Sky e Now, prende il via la nuova edizione di Pechino Express, il reality che quest’anno si presenta con il titolo “Noi, i Raccomandati: ce lo siamo detto da soli”. La trasmissione si svolge in viaggio, con i concorrenti che si preparano a attraversare varie destinazioni, mentre il programma si conferma come uno dei più seguiti nel panorama televisivo italiano.

In carrozza. Pechino Express – forse il reality meno reality della tv italiana – sta per partire dal primo binario (da giovedì su Sky e Now). Quest’anno gli autori hanno esagerato, i concorrenti sono addirittura 20 (molti sconosciuti ai più, ma vedrete che carriera faranno: chi passa da Pechino spesso dà un giro di manovella alla propria carriera). E, dunque, partiranno per Indonesia, Cina e Giappone i seguenti eroi: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni “Gli Spassusi“; Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati“; Jo Squillo e Michelle Masullo, “Le Dj“; Fiona May e Patrick Stevens, “I Veloci“; Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper“; Steven... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pechino Express al via: "Noi, i Raccomandati: ce lo siamo detto da soli"

