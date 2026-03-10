Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente | quando in tv coppie di concorrenti e anticipazioni

È stata annunciata la prossima edizione di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente”, che sarà trasmessa su Sky e disponibile in streaming su NOW. La trasmissione prevede la partecipazione di diverse coppie di concorrenti che si preparano a intraprendere il viaggio attraverso l’estremo Oriente. La partenza è prevista per la prossima stagione, con anticipazioni già diffuse sui dettagli della trasmissione.

Tutto pronto per la nuova edizione di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” in partenza su Sky e in streaming su NOW. Scopriamo insieme la data di inizio, i conduttori e i concorrenti pronti a partire zaino in spalla! Pechino Express 2026, quando inizia, tappe e dove vederlo. Ci siamo: da giovedì 12 marzo 2026 al via la nuova stagione di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta su Sky e in streaming su NOW. Al timone della nuova edizione ritroviamo Costantino della Gherardesca nel ruolo di conduttore principale, ma al suo seguito ci saranno tre inviati speciali. Tra questi Giulia Salemi, ex concorrente di Pechino, che seguirà i concorrenti in Indonesia, Lillo che li seguirà in Cina ed infine il giornalista Guido Meda che lì accompagnerà in Giappone. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

