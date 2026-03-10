Pavlovic tocca di mano Jackson segna | proteste in Atalanta-Bayern Monaco

Durante la partita tra Atalanta e Bayern Monaco, avvenuta martedì 10 marzo, Pavlovic ha toccato la palla con la mano e Jackson ha segnato un gol, scatenando proteste da parte dei tifosi bergamaschi. La gara si è svolta negli ottavi di finale di Champions League e un episodio arbitrale ha attirato l’attenzione nel corso del match.

(Adnkronos) – Proteste bergamasche in Atalanta-Bayern Monaco. Oggi, martedì 10 marzo, la Dea ospita i tedeschi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, in una partita che è stata segnata anche da un episodio arbitrale. In occasione del quarto gol tedesco firmato da Nicolas Jackson, a inizio ripresa, i giocatori in campo e tutta la panchina di Palladino hanno protestato per un tocco di mano, chiedendo l'annullamento della rete. Succede tutto al 52'. Un pallone vagante in area viene messo a terra da Pavlovic, che serve poi Jackson. L'attaccante del Bayern salta un avversario e incrocia il destro, bucando Carnesecchi per il 4-0 bavarese.