Paura a Pescia esplosione sventra abitazione | Un morto

A Pescia, una palazzina rurale in frazione Aramo è stata coinvolta da un’esplosione che ha provocato il crollo di parte dell’edificio e un incendio. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha causato la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e i rilievi. La zona è stata messa sotto controllo.

Attimi di paura a Pescia, in provincia di Pistoia, dove, intorno alle 5 di questa mattina, un'esplosione ha sventrato parte di un'abitazione, causando anche un incendio. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Secondo le prime ricostruzioni, una palazzina rurale ai margini del bosco, situata nella frazione montana di Aramo, nel Pistoiese, è parzialmente crollata, a seguito di una violenta esplosione e del successivo incendio. Stando alle parziali informazioni disponibili al momento, la causa della deflagrazione sarebbe da attribuire a una fuga di gas. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.