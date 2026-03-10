Patrizia Conte - the voice senior live

Patrizia Conte, cantante nota per la sua voce intensa e coinvolgente, si esibirà sul palco per una serata dedicata ai generi soul, jazz e blues. La performance si svolgerà questa sera e vedrà l’artista proporre brani che spaziano tra le sonorità più autentiche di questi stili musicali. L’evento è rivolto a un pubblico interessato a vivere un’esperienza musicale ricca di emozioni.

Una delle voci più intense della scena soul, jazz e blues arriva sul nostro palco per una serata speciale.Vincitrice di The Voice Senior 2025, Patrizia Conte ha conquistato pubblico e giudici con la sua interpretazione di "Portati Via" di Mina, distinguendosi per il suo timbro potente, viscerale e profondamente emozionale.Una cena evento dove musica dal vivo e atmosfera si incontrano.

Frosinone, Patrizia Conte & Quartet livePatrizia Conte Vincitrice di The Voice Senior RAI 2025 arriva a Frosinone alla Saletta centro delle arti venerdì 27 febbraio alle ore 21.

The Voice Senior: stasera la finale, chi vincerà?Questa sera andrà in onda la finale di The Voice Senior: il cantante di quale team alzerà la coppa? Poi da gennaio Clerici tornerà in onda con altri...

Patrizia sul palco con “Dimmi come” di Alexia | The Voice Kids Italy Semifinale

Patrizia Conte vince The Voice Senior: «Per la musica ho sacrificato la mia vita. Sognavo di lasciare il segno»The Voice Senior ha incoronato la sua vincitrice. Patrizia Conte, 61 anni di Taranto, ha trionfato nella puntata finale del talent condotto da Antonella Clerici. A portarla al successo è stato Gigi ... leggo.it

Patrizia Conte è la vincitrice di The Voice Senior 2025: Non ho mai vinto niente, sono strafelicePatrizia Conte è la vincitrice di The Voice Senior 2025. La concorrente pugliese del talent di Rai1, nella squadra di Gigi D’Alessio, nella commozione ha rivelato: Mi sento un’altra, grazie sono ... fanpage.it