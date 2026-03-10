Parti meccaniche abbandonate adiacenti all' officina | titolare nei guai

Durante un controllo presso un'officina meccanica a Cellole, i carabinieri Forestale del Nucleo di Sessa Aurunca hanno rilevato parti meccaniche abbandonate in un'area vicina all'attività. L'area risultava essere disseminata di scarti e residui meccanici lasciati senza alcuna precauzione. L'intervento ha portato all'identificazione di una situazione di abbandono di materiali presso il luogo.

Sequestrati 5 cumuli di rifiuti stoccati in modo confusionario: recuperati coppe dell'olio, radiatori, tubazioni, rottami metallici vari, catene di distribuzione, ammortizzatori, sedili e altro ancora Scarti meccanici abbandonati in un'area adiacente all'officina. E' lo scenario che si sono trovati davanti agli occhi i carabinieri Forestale del Nucleo di Sessa Aurunca nel corso di un controllo ad una officina meccanica di Cellole. I militari hanno accertato una illecita gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nell'esercizio dell'attività di impresa. In particolare, nelle pertinenze...