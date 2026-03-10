Lunedì 9 marzo 2026 è stato aperto ufficialmente il nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica all’interno dell’impianto sportivo Italo Maccanelli nel Parco Ferrari di Parma. L'investimento è di 375 mila euro e l’inaugurazione ha visto la partecipazione delle autorità locali e degli operatori sportivi della zona. Ora il campo è pronto per le attività sportive e le competizioni.

Il nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica dell’impianto sportivo Italo Maccanelli è stato ufficialmente inaugurato lunedì 9 marzo 2026 all’interno del Parco Ferrari a Parma. Alla cerimonia erano presenti Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, insieme a Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma. L’opera realizzata prevede un terreno di gioco permeabile ad alte prestazioni, dotato di porte regolamentari in alluminio ancorabili al terreno e rete in nylon, oltre a due panchine dedicate agli allenatori e alle riserve. L’investimento della U.S. Audace A.S.D. è stato reso economicamente sostenibile grazie all’incremento del contributo di gestione da parte del Comune di Parma, che ha stanziato oltre 375 mila euro per completare l’opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma: nuovo campo da 11, 375 mila euro per lo sport

Articoli correlati

Leggi anche: Economia, a Parma e provincia più di 12 mila famiglie hanno un Isee tra i 5 e i 10 mila euro

"Lo sport sia per tutti". Comune e Manodori, in campo 80mila euroFavorire l’accesso alla pratica sportiva dei bambini e ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche.

Tutto quello che riguarda Parma nuovo campo da 11 375 mila euro...

Temi più discussi: Inaugurato il nuovo campo da calcio a 11 dell’impianto Italo Maccanelli: investimento da 375 mila euro; Impianto sportivo Maccanelli, inaugurato il nuovo campo da calcio a 11 in erba sintetica; La giornata parmigiana del ministro Foti: L'aeroporto di Parma è decollato. Inaugurato un campo da calcio sintetico nel parco Ferrari -Videointerviste; PRIMAVERA 1: ROMA-PARMA 0-1.

La giornata parmigiana del ministro Foti: L'aeroporto di Parma è decollato. Inaugurato un campo da calcio sintetico nel parco Ferrari -VideointervisteSono intervenuti il presidente dell’Audace, Luca Mattioli e l'assessore allo Sport del comune di Parma Marco Bosi ... gazzettadiparma.it

A Parma il nuovo centro di innovazione di BarillaPARMA, 18 NOV - Si chiama Bite (Barilla Innovation & Technology Experience) e nei suoi spazi - quasi due campi da calcio - oltre 200 esperti immagineranno i prodotti del futuro: è il nuovo centro per ... ansa.it

MN - Pellegrino: "Interesse del Milan Fa piacere, ma il mio focus è sul Parma" x.com

Finisce senza reti e con poche emozioni la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma. Lo 0-0 muove leggermente la classifica dei viola, che lasciano il terzultimo posto anche grazie alla sconfitta della Cremonese a Lecce, ma il punto non basta a placare i fischi - facebook.com facebook