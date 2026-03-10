Lunedì 9 marzo 2026, in via Garibaldi a Parma, un uomo di 31 anni, sotto l’effetto di alcol, ha attaccato i Carabinieri usando oggetti. L’uomo ha mostrato comportamenti violenti che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La scena si è svolta nel centro della città, coinvolgendo i militari in una situazione di emergenza.

Nel cuore di Parma, precisamente in via Garibaldi, si è consumato lunedì 9 marzo 2026 un episodio di violenza improvvisa che ha coinvolto una pattuglia dei Carabinieri e un cittadino di 31 anni. L’uomo, identificato come proveniente dall’Est Europa e privo di dimora stabile nel nostro Paese, ha reagito con aggressività estrema al tentativo di controllo dell’identità da parte delle forze dell’ordine. Dopo aver rifiutato di fornire i propri dati anagrafici, il soggetto ha iniziato a lanciare oggetti contenuti nel proprio zaino contro gli agenti, dimostrando uno stato di alterazione psicofisica verosimilmente legata all’abuso di alcol. L’intervento si è trasformato rapidamente in uno scontro fisico: il 31enne ha opposto una resistenza strenua, dimenandosi con forza e spingendo violentemente gli operanti per tentare la fuga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma: 31enne ubriaco assale i Carabinieri con oggetti

