Paris Fashion Week 2026 | l' ombretto glitterato di Chanel e gli altri beauty look

Durante la Paris Fashion Week 2026, nella Villa lumière si sono tenute le prime sfilate dedicate alle collezioni AutunnoInverno 2026-27. Tra i look presentati, spiccano gli ombretti glitterati di Chanel e altri beauty look che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. La settimana della moda continua con numerosi eventi, sfilate e presentazioni di diversi stilisti e brand.