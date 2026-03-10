Parigi cresce con Hifi Olimpia si può fare | il ranking di Eurolega chi sale e chi scende

Parigi si rafforza nel campionato europeo di basket, mentre il ranking di Eurolega mostra squadre che avanzano e altre che perdono posizioni. Valencia non è più considerata una sorpresa, e il Panathinaikos segnala un allarme tra le sue fila. Le italiane, invece, presentano diverse variazioni nelle loro classifiche, con alcune che salgono e altre che scendono nelle posizioni attuali.

Siamo entrati in una nuova fase dell'Eurolega, molto diversa da quella preventivata. Di solito l'ultimo terzo di stagione è quello più "caldo", tra scontri diretti e sfide ancor più determinanti per le sorti delle squadre, quest'anno invece gli eventi che sconvolgono una parte del mondo influiscono anche sullo sport. Dunque rinvii, cancellazioni e prossime gare da disputare lontano da casa per Hapoel Tel Aviv, Maccabi e Dubai, con conseguenze imprevedibili sugli equilibri competitivi. In testa c'è sempre il Fenerbahce, poi la bellissima Valencia. Il resto del power ranking per forza di cose deve tener conto anche di quanto accade al di fuori dello sport.