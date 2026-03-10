Parigi | 10 leader per il nucleare l’Italia è presente

A Parigi si svolge oggi il secondo vertice internazionale dedicato al nucleare civile, a cui partecipano circa dieci capi di Stato e di governo. Tra i presenti ci sono rappresentanti di diversi paesi, tutti riuniti per discutere questioni legate all’energia nucleare. L’evento si concentra sulle strategie e le iniziative relative a questa forma di energia, con l’Italia tra i partecipanti.

A Parigi si tiene oggi il secondo vertice internazionale dedicato al nucleare civile, con la presenza di una decina di capi di Stato e di governo. L'Italia partecipa tramite il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, mentre l'obiettivo è rilanciare il ruolo del nucleare nella transizione energetica globale. La riunione si svolge presso la Seine Musicale, un luogo simbolico che ospita leader mondiali per discutere di indipendenza energetica. Tra i partecipanti figurano rappresentanti della Commissione europea, dell'Aiea e dell'Ocse, uniti dalla necessità di contrastare le instabilità dei mercati energetici attuali.