Parco Dora | il branco con il cane che ha terrorizzato Torino

Oggi a Torino si svolge un processo riguardante tre giovani accusati di aver causato paura nel quartiere San Donato e nel parco Dora. I imputati sono sotto accusa per aver commesso violenze gratuite e aver usato un cane come strumento di intimidazione. La richiesta di condanna è stata avanzata dal pubblico ministero, che chiede una pena severa.

Oggi, martedì 10 marzo 2026, il tribunale di Torino affronta una richiesta di condanna severa contro tre giovani imputati, accusati di aver terrorizzato il quartiere San Donato e il parco Dora con violenze gratuite e l'uso intimidatorio di un cane. Il sostituto procuratore Paolo Scafi ha chiesto pene carcerarie comprese tra i cinque e i sette anni e due mesi per questi tre ragazzi, mentre la difesa chiede l'assoluzione. La sentenza definitiva è fissata per il 17 marzo prossimo. Non si tratta di semplici rapine per profitto immediato, ma di una strategia di controllo territoriale basata sulla paura, dove la presenza di un animale da guardia viene sfruttata come arma psicologica contro gli adolescenti che frequentano il verde pubblico.