Parcheggio Viola Park | Consiglio di Stato boccia la delibera di Bagno a Ripoli Sindaco | Stiamo lavorando sui rilievi formali

Il Consiglio di Stato ha annullato la delibera del Comune di Bagno a Ripoli che autorizzava la costruzione del parcheggio Viola Park, situato accanto al centro sportivo della Fiorentina. Il sindaco ha dichiarato che sono in corso lavori sui rilievi formali. La decisione riguarda esclusivamente la validità della delibera e non il progetto stesso.

BAGNO A RIPOLI (FIRENZE) – Sul Viola parking, il parcheggio realizzato accanto al centro sportivo della Fiorentina, il Consiglio di Stato ha annullato la delibera del Comune di Bagno a Ripoli che consentiva la realizzazione della struttura. Tuttavia, come afferma il sindaco di Bagno a Ripoli (Firenze) Francesco Pignotti in una nota, la sentenza riconosce "nella sostanza l'interesse pubblico dell'intervento". Pignotti spiega che "il Consiglio di Stato rileva due aspetti di carattere formale su cui siamo già al lavoro. Da un lato rileva come nella delibera l'uso temporaneo dell'area destinata al Viola parking dovesse avere un termine temporale ben definito, non fatto coincidere genericamente con l'entrata in esercizio della linea 3. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Parcheggio Viola Park: Consiglio di Stato boccia la delibera di Bagno a Ripoli. Sindaco: "Stiamo lavorando sui rilievi formali"