Paralimpiadi, poker di medaglie azzurre

Durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie, portando il totale a un passo dal record storico di riconoscimenti. La squadra azzurra ha ottenuto successi in diverse discipline, contribuendo a rafforzare la propria presenza in questa edizione. Le medaglie vinte rappresentano un risultato importante per il movimento paralimpico italiano.

Poker di medaglie azzurre alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. L’Italia si avvicina al record di allori. Servizio di Ugo Scali TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

