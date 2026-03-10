Paralimpiadi poker di medaglie azzurre
Durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti italiani hanno conquistato quattro medaglie, portando il totale a un passo dal record storico di riconoscimenti. La squadra azzurra ha ottenuto successi in diverse discipline, contribuendo a rafforzare la propria presenza in questa edizione. Le medaglie vinte rappresentano un risultato importante per il movimento paralimpico italiano.
Poker di medaglie azzurre alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. L’Italia si avvicina al record di allori. Servizio di Ugo Scali TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Paralimpiadi 2026, prime medaglie azzurre: argento per Mazzel, bronzo per BertagnolliL’azzurra conquista l’argento nella discesa ipovedenti a Cortina, mentre Bertagnolli porta a casa il bronzo: doppio podio per l’Italia nella prima...
Leggi anche: Paralimpiadi, Italia da sogno nello sci alpino: poker di medaglie in due ore, Bertagnolli vince l’oro
Paralimpiadi, poker di medaglie azzurre
Paralimpiadi, Italia da sogno nello sci alpino: poker di medaglie in due ore, Bertagnolli vince l’oroBertagnolli oro, Mazzel, Pellizzari e De Silvestro argento: l'Italia dello sci alpino domina alle Paralimpiadi di Milano-Cortina ... ilfattoquotidiano.it
Il medagliere delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, tutti i podi degli atleti italianiFino al 15 marzo i giochi paralimpici fra Milano, Cortina e la Val di Fiemme. Tutti le medaglie dei italiani a partire da quella della portabandiera Chiara Mazzel ... vanityfair.it
Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Il nostro portacolori, come sempre guidato dall'appuntato Andrea Ravelli, ha dominato entrambe le manches precedendo sul podio il britannico - facebook.com facebook
Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi! x.com