Durante le Paralimpiadi Milano-Cortina, l’Italia ha conquistato quattro medaglie in un’ora, tra cui un oro e tre argenti, tutte nello sci alpino. I risultati rafforzano la presenza azzurra nelle competizioni sportive di questa manifestazione e testimoniano l’impegno degli atleti italiani in questa disciplina. Le vittorie sono state ottenute in rapida successione, portando entusiasmo tra il pubblico presente.

Che emozioni e soddisfazioni per l’Italia: nel giro di un’ora il bottino degli azzurri si arricchisce di ben quattro medaglie, un oro e tre argenti tutti dallo sci alpino. A salire sul gradino più alto del podio è Giacomo Bertagnolli nella Combinata alpina uomini ipovedenti. Sono d’argento, invece, Chiara Mazzel nella Combinata alpina slalom donne ipovedenti, Federico Pelizzari nella Combinata alpina slalom uomini standing e Renè De Silvestro nella Combinata alpina slalom uomini sitting. Ad oggi l’Italia ha già superato Pechino 2022 e nel medagliere si trova al quarto posto con 3 ori, 5 argenti e 1 bronzo. La medaglia d’oro Giacomo. Giacomo Bertagnolli, come detto, è d’oro: con la sua guida Andrea Ravalli ha completato la Combinata con il tempo di 1’56”42 davanti a britannico Neil Simpson (+0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paralimpiadi Milano-Cortina, splendida Italia: oro e tre argenti nel giro di un’ora, superati i Giochi di Pechino 2022

