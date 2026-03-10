Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 l’Italia batte la Germania 2-1 nel para ice hockey

Gli atleti italiani di para ice hockey hanno vinto la loro prima partita ai Giochi di Milano-Cortina 2026, battendo la Germania 2-1 alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. La gara si è svolta oggi e ha visto gli azzurri prevalere sui tedeschi, segnando due reti contro una. La vittoria rappresenta il primo successo nel torneo per la squadra italiana.

Gli azzurri conquistano il primo successo nel torneo superando i tedeschi alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena. Decidono le reti di Larch e Landeros dopo il vantaggio iniziale di Bussmann. Arriva la prima vittoria dell’Italia nel torneo di para ice hockey alle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Gli azzurri hanno superato la Germania per 2-1, chiudendo il Girone A al terzo posto proprio davanti ai tedeschi. Alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, davanti a 4.439 spettatori, la squadra guidata da Mirko Bianchi ha reagito allo svantaggio iniziale ribaltando il risultato grazie alle reti di Larch e Landeros. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

