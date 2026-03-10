Paralimpiadi Invernali 2026 | il medagliere dell’Italia ha già superato il bottino di Pechino 2022

Durante le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la squadra italiana ha già superato il numero di medaglie conquistate ai Giochi di Pechino 2022. L’Italia ha ottenuto un numero di riconoscimenti superiore a quello di due anni fa, evidenziando un miglioramento rispetto al passato. La partecipazione degli atleti italiani si sta rivelando particolarmente significativa in questa edizione.

L'Italia supera i risultati di Pechino 2022. Alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, la squadra italiana ha già migliorato il bottino ottenuto ai Giochi di Pechino 2022. Dopo quattro giorni di gare, infatti, gli azzurri hanno superato quota sette medaglie, il totale conquistato nella precedente edizione paralimpica. L ' ottava medaglia è arrivata grazie a Federico Pelizzari, che ha conquistato l'argento nella combinata di sci alpino, categoria standing. Un risultato che conferma l'ottimo avvio della delegazione italiana nei Giochi disputati in casa. Tutte le medaglie conquistate dall'Italia. Di seguito il medagliere italiano aggiornato alle prime giornate di competizione: Giacomo Bertagnolli – oro, combinata di sci alpino ( vision impaired ).

