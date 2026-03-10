Paralimpiadi Invernali 2026 favola Italia | Bertagnolli oro e Mazzel argento in combinata

Alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026, l’Italia ottiene due medaglie nella gara di combinata: un atleta conquista l’oro e un altro l’argento. L’evento si svolge tra le località di Milano e Cortina il 10 marzo. La giornata si conclude con il riconoscimento ufficiale dei risultati per gli atleti italiani.

MilanoCortina, 10 marzo 2026 – Altra giornata da sogno per l’Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Oggi, martedì 10 marzo, Giacomo Bertagnolli ha vinto insieme alla sua guida Andrea Ravelli la terza medaglia ai Giochi Paralimpici invernali (dopo l’argento in SuperG e il bronzo in discesa). Si tratta stavolta di un oro nella combinata alpina visually impaired, con il tempo di 1’56?42. Giornata da incorniciare anche per Chiara Mazzel, anche lei alla sua terza medaglia a Milano Cortina 2026. La campionessa azzurra, affiancata dalla guida Nicola Cotti Cottini, ha agguantato un altro argento nella combinata alpina visually impaired dopo l’argento in discesa e l’oro in SuperG. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

