Paralimpiadi Bendotti si migliora | super 5° posto con rimpianti in combinata

Durante le Paralimpiadi, l’atleta di Colere si è migliorato nella combinata, chiudendo al quinto posto, a poco più di un secondo dal podio. Dopo il nono posto in superG, il 32enne ha ottenuto un risultato che ha lasciato alcuni rimpianti, ma che dimostra i progressi fatti nella gara di sci alpino standing. La competizione si è svolta senza ulteriori incidenti o sorprese significative.

SCI ALPINO. Dopo il 9° posto in superG il 32enne di Colere chiude a poco più di un secondo dal podio nella combinata standing. «Nel momento più importante ho dimostrato di esserci». Venerdì 13 sarà in gara in gigante. Quinto, e con il lusso di qualche rimpianto. Dopo il nono posto in superG nella prima gara alle Paralimpiadi invernali di Cortina, lunedì 9 marzo, martedì 10 Davide Bendotti si è ulteriormente migliorato chiudendo al 5° posto la combinata standing in 2.01.20, a 3”03 dal vincitore, il francese Arthur Bauchet, e a poco più di un secondo dal bronzo dell’austriaco Arthur Grochar (miglior classificato nella sotto categoria LW2, nella quale Bendotti sarebbe stato secondo). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

