Paralimpiadi 2026 | 12 finali sci alpino e fondo in gioco

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgono con dodici finali in programma, tra sci alpino e fondo. Oggi, atleti di diverse nazioni si sfidano in competizioni che determinano i risultati principali della manifestazione. La giornata si presenta ricca di emozioni e di momenti chiave per le discipline che coinvolgono atleti con disabilità.

Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con una giornata densa di gare decisive. Martedì 10 marzo, sci alpino, fondo e hockey su slitta dominano il palinsesto sportivo italiano. L’Italia scende in campo con un’ampia delegazione pronta a lottare per i podi. Il programma di oggi prevede dodici finali tra gli eventi principali, divisi equamente tra categorie maschili e femminili. L’agenda agonistica: dalla pista alla ghiacciaia. La mattinata si apre alle ore 9.00 con la combinata di sci alpino, disciplina che richiede sia velocità pura sia tecnica di curva. Nel settore degli atleti con disabilità visiva, le coppie italiane sono già pronte a scendere sulla neve. 🔗 Leggi su Ameve.eu

