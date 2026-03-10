Papiniano colpo di scena e nuovo sequestro dell’edificio di 10 piani | ecco perché il Riesame dà ragione ai pm I costruttori? Non sono in buona fede

A Milano, il Riesame ha disposto il nuovo sequestro dell’edificio di 10 piani nel quartiere Papiniano, confermando le decisioni dei pubblici ministeri. Secondo i giudici, i costruttori non sono considerati in buona fede, e questo ha portato alla misura restrittiva. La Procura aveva richiesto il sequestro perché riteneva che ci fossero irregolarità nel cantiere.

Milano, 9 marzo 2026 – Per la Procura il cantiere andava sequestrato perché sussistevano gli estremi della "lottizzazione abusiva", il gip aveva, invece, rigettato l'istanza delle pm Luisa Baima Bollone e Giovanna Cavalleri non riconoscendo alcuna "colpa" del costruttore che comunque si era sempre interfacciato con la pubblica amministrazione. Ora il Riesame accoglie l'appello della Procura, quindi il nastro si riavvolge, torniamo al sequestro e, quindi, al ricorso in Cassazione. Per il tribunale del Riesame il privato costruttore non poteva invocare l'argomento della "buona fede" nei rapporti con il Comune, rispetto alla complicazione di parametri urbanistici contestati dalla Procura.