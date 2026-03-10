paolo savona lascia la consob

Paolo Savona si dimette dalla carica di presidente della Consob. La nomina del suo successore avviene attraverso un decreto firmato dal presidente del Consiglio. La Consob, l’autorità italiana per la vigilanza sui mercati finanziari, avrà un nuovo presidente dopo questa decisione. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

Da lunedì 9 marzo, la Consob – la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – è formalmente senza presidente. Il mandato settennale e non rinnovabile di Paolo Savona si è concluso domenica 8 marzo. Savona ha salutato la struttura già mercoledì 4 marzo, nell’ultima settimana alla guida dell’Autorità di via Martini, per poi tornare ai suoi studi di econometria. In assenza del presidente, la guida dell’Autorità passa ai quattro commissari: Chiara Mosca, Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli. Mosca, in virtù della maggiore anzianità (in carica dal 2021), assume il ruolo di presidente vicario e dispone del voto doppio in caso di parità nelle decisioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

