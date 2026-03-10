Questa sera, nel torneo Wta 1000 di Indian Wells 2026, Jasmine Paolini affronterà gli ottavi di finale. La partita si terrà in un orario ancora da definire e potrà essere seguita in chiaro su alcuni canali televisivi. I tifosi potranno seguire l’evento dal vivo o in streaming, a seconda delle disponibilità. La giocatrice italiana si prepara a scendere in campo per questa importante sfida.

Jasmine Paolini scende in campo questa sera per gli ottavi di finale del Wta 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurra, n°7 del seeding e della classifica mondiale, sfida l’australiana Talia Gibson, 21 anni e n°112 del mondo. In caso di vittoria, la tennista toscana ai quarti di finale affronterebbe una tra la ceca Linda Noskova (n°14) e la filippina Alexandra Eala (n°32). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Paolini (@jasminepaolini) La stagione di Jasmine Paolini fin qui. Paolini arriva a questo appuntamento dopo le vittorie contro l’austriaca Anastasia Potapova e l’australiana Ajla Tomljanovic, entrambe sconfitte in tre set. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paolini oggi a Indian Wells 2026, orario e dove vederla in chiaro

Articoli correlati

Errani-Paolini stanotte in doppio a Indian Wells 2026, orario e dove vederlo in chiaroSara Errani e Jasmine Paolini torneranno in campo nella notte italiana tra lunedì 9 e martedì 10 marzo nel torneo di doppio femminile al Wta di...

Sinner-Fonseca oggi a Indian Wells 2026: orario e dove vederlaTorna in campo oggi 10 marzo, nella notte italiana, Jannik Sinner, impegnato negli ottavi di finale contro il brasiliano Joao Fonseca, attuale numero...

Australian Open 2026: dove vederlo in TV e streaming, canali e costi

Contenuti utili per approfondire Indian Wells

Temi più discussi: Tennis: Indian Wells, Errani e Paolini agli ottavi nel doppio; Indian Wells su SuperTennis: Errani/Paolini avanzano agli ottavi; Indian Wells, secondo turno: a che ora giocano Sinner e Paolini; Indian Wells, oggi Musetti, Berrettini e Paolini: orari e dove vederli in tv.

LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang 6-2 7-5, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche approdano ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Errani/Paolini-Xu/Yang. Grazie per aver seguito l'evento ... oasport.it

Errani/Paolini-Xu/Yang oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, lunedì 9 marzo, Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo per il secondo turno del torneo di doppio femminile a Indian Wells, dove ... oasport.it

Carlos Alcaraz fa 22 vittorie su 25 partite giocate a Indian Wells, l'unico nella storia ad aver fatto meglio dello spagnolo è Jimmy Connors con 23 - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz ha perso il primo set del suo torneo, ma è uscito vincente in rimonta dalla sfida contro Arthur Rinderknech al terzo turno di Indian Wells Al termine del match Carlitos è intervenuto in conferenza stampa, scherzando sul livello dei suoi avv x.com