Paolini oggi a Indian Wells 2026 orario e dove vederla in chiaro
Questa sera, nel torneo Wta 1000 di Indian Wells 2026, Jasmine Paolini affronterà gli ottavi di finale. La partita si terrà in un orario ancora da definire e potrà essere seguita in chiaro su alcuni canali televisivi. I tifosi potranno seguire l’evento dal vivo o in streaming, a seconda delle disponibilità. La giocatrice italiana si prepara a scendere in campo per questa importante sfida.
Jasmine Paolini scende in campo questa sera per gli ottavi di finale del Wta 1000 di Indian Wells 2026. L’azzurra, n°7 del seeding e della classifica mondiale, sfida l’australiana Talia Gibson, 21 anni e n°112 del mondo. In caso di vittoria, la tennista toscana ai quarti di finale affronterebbe una tra la ceca Linda Noskova (n°14) e la filippina Alexandra Eala (n°32). Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Paolini (@jasminepaolini) La stagione di Jasmine Paolini fin qui. Paolini arriva a questo appuntamento dopo le vittorie contro l’austriaca Anastasia Potapova e l’australiana Ajla Tomljanovic, entrambe sconfitte in tre set. 🔗 Leggi su Lapresse.it
