Pantagruel celebra Claudio Caligari | incontro a Palazzo Ghizzoni Nasalli con Francesca Serafini e Giordano Meacci

Venerdì 27 marzo alle 18,30 si terrà alla Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli un incontro organizzato dall'associazione Cinemaniaci, durante il quale saranno presenti gli sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci. L'evento è dedicato alla presentazione del terzo numero di

Tra gli eventi collaterali del Premio Cat, appuntamento annuale promosso e gestito da Cinemaniaci in collaborazione con la Fondazione di Piacenza e Vigevano, Fondazione Ronconi Prati, Regione Emilia-Romagna, Arci e Ucca, arriveranno a Piacenza due ospiti prestigiosi, Francesca Serafini e Giordano Meacci, a presentare il nuovo numero della rivista "Pantagruel", edita da Elisabetta Sgarbi, dedicato, nel decennale della scomparsa e del suo ultimo film, a Claudio Caligari e a "Non essere cattivo"."Pantagruel", a cura di...