Panico in auto | pitone scappa e rimane incastrato nel cruscotto

I vigili del fuoco di Coral Springs-Parkland, in Florida, sono intervenuti per aiutare un’automobilista che aveva un problema insolito: un pitone di grandi dimensioni era rimasto incastrato nel cruscotto dell’auto. La donna ha chiamato i soccorsi dopo aver notato il rettile all’interno del veicolo, creando una situazione di emergenza da gestire con attenzione.

L'insolito intervento portato a termine dai vigili del fuoco di Coral Springs-Parkland, in Florida (Usa), che hanno dovuto aiutare una donna a recuperare il suo serpente domestico La proprietaria del serpente si è recato alla stazione del dipartimento dei vigili del fuoco di Coral Springs-Parkland intorno alle 19 di sabato 7 marzo, chiedendo aiuto per estrarre il suo pitone domestico che in qualche modo era uscito dalla sua gabbia, per andarsi a infilare nel cruscotto "Non era mai scappato prima, era la prima volta". I pompieri sono entrati in azione e hanno aiutato la donna, smontando alcuni pezzi dell'auto e rimuovendo il sedile nel tentativo di recuperare il serpente. 🔗 Leggi su Today.it

