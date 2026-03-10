Palpeggiò un’estetista Chiesti due anni di pena

Un uomo di 61 anni è stato accusato di aver palpeggiato un’estetista durante un trattamento di manicure e pedicure presso un centro estetico. La donna, visibilmente commossa, si è commossa in tribunale mentre si svolgeva la discussione sull’accusa. La procura ha chiesto due anni di pena, mentre il processo prosegue con l’esame delle testimonianze e degli atti presenti in aula.

La ragazza è scoppiata in lacrime in tribunale, mentre le parti affrontavano la discussione in aula. L'imputato, un 61enne, avrebbe concordato con la titolare del centro estetico un trattamento di manicure e di pedicure. Poi sarebbe entrato dentro la cabina insieme a una giovane cinese, allora 18enne che stava facendo uno stage scolastico. Qui il 61enne, residente in città, ne avrebbe approfittato: mentre lei gli dava le spalle, le avrebbe palpeggiato le parti intime. Per l'episodio, datato 30 ottobre 2024, l'uomo deve rispondere di violenza sessuale con le aggravanti di aver approfittato del trattamento estetico richiesto e di essersi trovato solo dentro la cabina con la ragazza.