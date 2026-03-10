Paliano | 134 nazioni uniscono i fili della Grande Lessive
Il 19 marzo 2026, nella piazza Marcantonio Colonna a Paliano, si svolgerà un evento che coinvolge 134 nazioni provenienti da tutto il mondo. Quel giorno, i partecipanti uniranno fili e materiali per creare un grande progetto collettivo chiamato
Il 19 marzo 2026, la piazza Marcantonio Colonna a Paliano diventerà il palcoscenico di un esperimento sociale globale che trascende i confini nazionali. L’UNITRE Università delle Tre Età organizza questa edizione della manifestazione internazionale nota come La Grande Lessive, invitando residenti e visitatori a creare opere grafiche su fogli formato A4 da appendere ai fili tesi tra gli edifici. Si tratta della 39ª edizione dell’iniziativa, fondata vent’anni fa dall’artista francese Joëlle Gonthier, che mira a trasformare una pratica domestica ordinaria in un potente strumento di connessione umana. L’evento si svolgerà dalle ore 8:30 fino alle 13:00, offrendo l’opportunità a chiunque voglia partecipare di contribuire a un’installazione effimera che simboleggia l’unità della famiglia umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Paliano, "la grande lessive" 2026Anche quest'anno l'UNITRE “Università delle Tre Età”- Sede di Paliano, con il patrocinio del Comune di Paliano, promuove la manifestazione a...
Leggi anche: La Memoria dei ragazzi. Dal mandala dell’orrore ai fili che oggi uniscono