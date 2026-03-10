Palermo | 2000 in piazza per proteggere i giudici

A Palermo, più di duemila persone sono scese in piazza per manifestare contro il referendum in programma. La protesta ha coinvolto cittadini che hanno attraversato le strade del centro, esprimendo il loro dissenso. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno mantenuto un atteggiamento pacifico e determinato. La mobilitazione si è concentrata sulla richiesta di protezione per i giudici.

Un’onda di protesta ha investito Palermo, dove oltre duemila cittadini hanno riempito le vie no al referendum in programma. La mobilitazione, avvenuta oggi martedì 10 marzo 2026 alle ore 17:35, vede manifestanti abbracciare simbolicamente il palazzo di giustizia con lo slogan Non lasciamo i giudici da soli. La folla non si limita a sfilare: c’è un forte richiamo allo spirito di ribellione che emerse dopo le stragi storiche della città. I partecipanti sottolineano che possiede una memoria viva riguardo ai magistrati offesi e minacciati. L’abbraccio simbolico alla giustizia. Nel cuore della manifestazione, un gesto teatrale ma carico di significato ha dominato la scena davanti all’edificio giudiziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo: 2000 in piazza per proteggere i giudici Articoli correlati 2000 in piazza: la Sardegna dice no alla periferia sanitariaUna mobilitazione di circa duemila persone ha trasformato le strade di Cagliari in un teatro di protesta civile, con il corteo che si è mosso dalla... Palermo, pronto soccorso più sicuro: nuove tecnologie e protocolli per proteggere medici e infermieri da aggressioni.Palermo, 12 febbraio 2026 – Un nuovo sistema di sicurezza è operativo nei pronto soccorso dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo, con... Biagio e Giuditta, 40 anni dopo Aggiornamenti e notizie su Palermo 2000 in piazza per proteggere i... Argomenti discussi: Boom di richieste per la carta d'identità elettronica: sportelli aperti anche di pomeriggio senza prenotazione; Anagrafe. Dal 6 marzo a Palermo apertura anche pomeridiana delle postazioni. Mille ragazze in corteo a Palermo per i diritti delle donne e contro la guerra(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - Circa un migliaio di persone, la gran parte ragazze, secondo gli organizzatori, sono scese in piazza a Palermo per un corteo organizzato dall'associazione femminista 'Non un ... msn.com