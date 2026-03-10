Palazzo del Senato | 650 mq di pietra in restauro

La facciata seicentesca del Palazzo del Senato, sede dell’Archivio di Stato a Milano, è attualmente in fase di restauro. L’intervento riguarda circa 650 metri quadrati di pietra che ricoprono l'edificio storico. I lavori sono in corso per preservare e consolidare l'aspetto originale dell'edificio, che rappresenta un elemento importante del patrimonio architettonico della città.

La facciata seicentesca del Palazzo del Senato, cuore pulsante dell'Archivio di Stato a Milano, entra oggi in una fase cruciale di rinascita. I lavori di restauro sono appena decollati e si prevedono conclusi entro aprile 2027. L'intervento copre oltre 650 metri quadri di elementi lapidei sulla fronte principale e include la cura di 280 metri quadri di intonaco e dipinti murali. Sul lato che guarda verso via San Primo, il cantiere si estende per 130 metri quadri di pietra e 260 metri quadri di intonaci, con oltre 1.550 metri quadri di paramenti murari da trattare. Non si tratta di una semplice pulizia superficiale, ma di un'operazione chirurgica su un edificio che incarna la storia produttiva della regione.