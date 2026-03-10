Palazzaccio-gate | illegittima l' occupazione da parte dell’Anm per propagandare il No | il documento

Il Comitato del Sì al referendum ha diffuso un documento in cui denuncia l’occupazione degli spazi interni del Palazzaccio da parte dell’Anm, accusata di usare quei locali per promuovere il voto contrario. La questione riguarda l’utilizzo di ambienti istituzionali per attività di propaganda politica. La disputa riguarda la legittimità di tali azioni e il rispetto delle regole interne.

Il Comitato del Sì al referendum non demorde sull ‘utilizzo da parte dell’Anm degli spazi interni al Palazzo della Cassazione a Roma per fare propaganda per il NO. “È legittima l’ occupazione del sesto piano della Cassazione da parte dell’associazione privata Anm?”. E’ l’interrogativo che insieme ad altre associazioni e gruppi professionali, il Comitato nazionale per il Sì al referendum ha posto in maniera perentoria. Un luogo che dovrebbe essere terzo rispetto alle dinamiche che si stanno confrontando, come può diventare un palco di propaganda per il No? Il comitato per il Sì ha dato seguito all’intenzione di chiedere chiarimenti in merito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

