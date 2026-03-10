Palagiano | 27enne aggredisce i genitori per soldi e finisce

A Palagiano, un uomo di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito i propri genitori quando hanno rifiutato di dargli dei soldi. L'episodio si è verificato in un'abitazione della città, e le forze dell'ordine sono intervenute subito dopo la richiesta di aiuto. Il giovane è stato portato in caserma e ora si trova in stato di fermo.

Un giovane di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Palagiano dopo aver aggredito i propri genitori in seguito al rifiuto di fornire denaro. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato immediatamente dopo una chiamata di soccorso effettuata dalla coppia genitoriale, portando all’arresto per maltrattamenti familiari e tentata estorsione. L’incidente si è verificato all’interno dell’abitazione di famiglia, dove il conflitto è nato da una richiesta economica respinta dai genitori. Il giovane ha reagito con violenza fisica, danneggiando gli arredi della casa e minacciando i propri genitori prima dell’arrivo dei militari. La situazione è stata gestita tempestivamente grazie alla segnalazione ricevuta tramite il numero di emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

