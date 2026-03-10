PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Bayern Monaco 1-6 | brutta lezione per Palladino

Nella partita degli Ottavi di finale di Champions League, l’Atalanta ha affrontato il Bayern Monaco al New Balance Arena e ha subito una sconfitta per 1-6. Dopo aver eliminato il Borussia Dortmund nei Play Off, la squadra bergamasca ha incontrato i campioni di Germania, che hanno dominato l’incontro. Sono stati assegnati voti, e sono stati individuati i giocatori top e flop della sfida.

Voti, top e flop della sfida del New Balance Arena, valevole per l'andata degli Ottavi di finale di Champions League Dopo aver sconfitto ed eliminato il Borussia Dortmund nei Play Off, all'Atalanta non riesce l'impresa di fermare i campioni di Germania del Bayern Monaco. Gli uomini di Vincent Kompany si impongono nettamente nel la gara d'andata degli ottavi di finale della massima competizione continentale. Un risultato, arrivato al termine di una gara equilibrata e dalle mille emozioni. I nerazzurri, reduci da tre risultati negativi (pareggi con Udinese e Lazio e sconfitti dal Sassuolo) non riescono ad imporsi in Europa. La prossima settimana, la gara di ritorno all'Allianz Arena.