Padre usa figlia per spiare l’ex | 3 mesi e 3.000 euro

Un uomo di 43 anni di Falconara Marittima è stato condannato per aver impiegato la propria figlia di sei anni come mezzo per spiare l’ex compagna. La sentenza si riferisce a un periodo di tre mesi durante il quale ha speso circa 3.000 euro in questa attività. La vicenda riguarda l’uso della minore per ottenere informazioni sulla donna.

Un uomo di 43 anni, residente a Falconara Marittima, ha ricevuto una condanna per aver utilizzato la propria figlia di sei anni come strumento di sorveglianza nei confronti dell'ex compagna. Il giudice Pietro Renna ha emesso la sentenza il 10 marzo 2026, stabilendo tre mesi di reclusione, pena sospesa ma vincolata al pagamento di un risarcimento di 3.000 euro alla donna offesa. I fatti si sono svolti nel febbraio 2022, quando l'uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento e dotato di braccialetto elettronico, istruì la bambina su come accedere al telefono della madre. L'incidente è nato da una dinamica in cui il genitore sfruttò la fiducia del bambino per violare la privacy della ex partner.