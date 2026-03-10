Padova | Ostellari e Micalizzi si sfidano sul referendum

Ieri a Padova si è tenuto un confronto tra il sottosegretario alla Giustizia e il vicepresidente del Consiglio regionale, entrambi presenti alla sede di Confapi. I due hanno discusso delle posizioni riguardanti il referendum fissato per il 22 e 23 marzo. L'evento ha visto gli esponenti confrontarsi direttamente sulle rispettive opinioni in vista della consultazione popolare.

Il confronto si è tenuto ieri, lunedì 9 marzo, nella sede di Confapi a Padova. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Micalizzi hanno affrontato le posizioni sul referendum del 22 e 23 marzo. La platea era composta da imprenditori e rappresentanti del mondo produttivo padovano. L’iniziativa, promossa da Confapi in collaborazione con Usarci Ara Padova e Rovigo, ha la moderazione del giornalista Giampiero Beltotto. Due visioni opposte sulla separazione delle carriere. Andrea Ostellari ha difeso la riforma partendo dal principio della separazione tra giudice e pubblico ministero. Secondo il sottosegretario, questa modifica rende più equo il sistema giudiziario creando figure autonome. 🔗 Leggi su Ameve.eu

