Padova - Apertura straordinaria della Casa della Rampa

A Padova, la Casa della Rampa all’incrocio tra via Accademia e via Arco Vallaresso apre eccezionalmente le sue porte. Si tratta di uno degli ultimi ricordi visibili della residenza dei Signori di Padova, costruita a partire dal 1343 su progetto di Ubertino da Carrara. L’edificio rappresenta un pezzo di storia ancora presente nel centro della città.

All'interno si potrà visitare il cortile trecentesco e salire sul traghetto, un manufatto facente parte di un lungo viadotto che, partendo dalla loggia del palazzo di Ponente, raggiungeva il Castello. Il traghetto era accessibile tramite una rampa, da cui deriva il nome del sito. L'idea di valorizzare questo luogo nasce dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ne promuove la crescita accogliendo diverse iniziative, tra cui questa. Contributo richiesto: offerta liberaNon è necessaria la prenotazione.

Alla scoperta della Padova carrarese: tra la Casa della Rampa e il TraghettoSabato 10 Gennaio 2026 Padovanità, in collaborazione con l'Associazione Culturale Enetiké, una visita guidata per rivivere gli antichi fasti dei...

La Padova carrarese: la casa della rampa e il traghetto

Padova - Apertura straordinaria della Casa della RampaLa Casa della Rampa, posta all'incrocio di via Accademia con via Arco Vallaresso, è una delle poche tracce ancora visibili della maestosa residenza dei Signori di Padova, eretta a partire dal 1343 per ... padovaoggi.it

Sabato del Liviano: apertura straordinaria alla scoperta della Sala dei Giganti e del Museo di scienze archeologiche e d'arteL’ingresso avviene da Palazzo Liviano, attraverso l’atrio che conserva due capolavori dell’arte italiana del Novecento: il maestoso Tito Livio, statua di Arturo Martini, inginocchiato a scrivere per ... ilgazzettino.it

Ottima partecipazione di pubblico ieri a Casa della rampa per la presentazione del XLVIII numero della rivista Archeologia Veneta! Grazie a Maria Cristina Vallicelli per la bellissima e coinvolgente relazione e a tutti i soci partecipanti! - facebook.com facebook