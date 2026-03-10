osw si espande in spagna grazie a un investimento strategico in soleme

OSW, divisione di settore specializzata in soluzioni logistiche, annuncia l’espansione in Spagna attraverso un investimento strategico in Soleme. La società ha scelto di rafforzare la propria presenza nel paese con questa operazione, che coinvolge direttamente la partecipazione in Soleme, azienda attiva nel settore. La notizia è stata comunicata oggi, in un comunicato stampa ufficiale.

- MADRID, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSW (One Stop Warehouse), la divisione di distribuzione globale di energia rinnovabile di OSW Group, è entrata ufficialmente nel mercato spagnolo con un investimento strategico in Soleme, consolidata società spagnola di distribuzione di energia solare con oltre vent'anni di attività a livello locale. Tale strategia combina la forza della catena di approvvigionamento globale e l'ecosistema di soluzioni sviluppato da OSW con la profonda esperienza locale di Soleme, i rapporti di fiducia con i clienti e la sua consolidata credibilità sul mercato. Insieme a Soleme, OSW punta a soddisfare la crescente domanda di soluzioni solari e di accumulo energetico in tutta la Spagna e nelle regioni limitrofe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it

OSW Expands into Spain through Strategic Investment in Soleme- MADRID, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSW (One Stop Warehouse), the global renewable energy distribution arm of OSW Group, has officially...

