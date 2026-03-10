Ostuni oggi | blitz della Polizia contro il traffico di droga 25 arresti I nomi

Oggi a Ostuni la Polizia di Stato di Brindisi ha effettuato un'operazione contro il traffico di droga, portando all'arresto di 25 persone. Le autorità stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, iniziata nelle prime ore del mattino. L'intervento si è svolto nella zona nota come

Un duro colpo al narcotraffico nella "Città Bianca". Dalle prime luci dell'alba di oggi, la Polizia di Stato di Brindisi sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 persone, ritenute responsabili di aver gestito un vasto traffico di stupefacenti nel territorio di Ostuni. L'operazione, denominata "Clean", è il risultato di un'articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Lecce. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, gli indagati farebbero parte di due distinte organizzazioni criminali, indipendenti ma speculari, dedite allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Le accuse contestate sono pesanti: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell'uso di armi e dell'adozione del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ostuni oggi: blitz della Polizia contro il traffico di droga, 25 arresti

