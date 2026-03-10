Ospedale San Marco al via i lavori per la nuova viabilità interna

Sono iniziati i lavori di ampliamento delle corsie di accesso e di riorganizzazione del sistema viario interno dell’ospedale San Marco. Le operazioni riguardano le vie di ingresso principali e le aree di circolazione all’interno dell’area ospedaliera. Il progetto è stato disposto dal direttore generale del policlinico universitario. I lavori sono destinati a durare diverse settimane.

Il progetto prevede il passaggio da due a cinque corsie dall’ingresso principale di viale Carlo Azeglio Ciampi, grazie all’utilizzo dei terreni adiacenti di proprietà aziendale Sono iniziati i lavori di ampliamento delle corsie di accesso e riorganizzazione del sistema viario dell’ospedale San Marco, disposti dal direttore generale del policlinico universitario “G. Rodolico–San Marco”, Giorgio Giulio Santonocito. L’intervento realizzato dall’azienda ospedaliera, in collaborazione con l'amministrazione comunale, punta a migliorare l’accessibilità al San Marco e rendere più efficiente la gestione del traffico nei viali interni dell’area ospedaliera. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Nuova viabilità attorno all'ospedale San Paolo di Bari, lavori in tre fasi: si comincia il 4 marzoDal prossimo 2 marzo cambierà la viabilità nelle aree attorno all'ospedale San Paolo di Bari.

Cambia la viabilità interna all'ospedale Ingrassia: "L'obiettivo è migliorare la sicurezza e la fluidità degli accessi"L'ingresso veicolare per l’utenza e per il personale avverrà, esclusivamente, dal varco lato nord-est del presidio.

Una raccolta di contenuti su Ospedale San Marco al via i lavori per...

Temi più discussi: Nuova Viabilità tra l’ingresso dell’ospedale San Marco e il viale Castagnola a Catania; Brindisi, scontro tra mezzo della Brigata San Marco e un'auto: tre militari feriti, uno in codice rosso; Assunzioni Policlinico Catania: si cerca personale a tempo indeterminato; San Marco, calano i visitatori alla basilica e al campanile ma gli incassi restano stabili (con l'aumento del prezzo del biglietto):...

In 30 anni costi triplicati, promesse non mantenute e lavori mai finiti. La storia dell’Ospedale San Marco di CataniaL’idea di realizzare un nuovo ospedale risale infatti al 1986. Ma ad oggi la struttura è praticamente inagibile. Nonostante le promesse i lavori non sono mai finiti. Il costo complessivo dell’opera ... quotidianosanita.it

Giornata mondiale del cuore, visite al san Marco a CataniaL'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco partecipa anche quest'anno all'(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione Onda Ets in ... ansa.it

OSPEDALE SAN MARCO: AL VIA I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI INGRESSI E RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA CATANIA – Sono iniziati i lavori di ampliamento delle corsie di accesso e di riorganizzazione della viabilità interna all’Ospe - facebook.com facebook