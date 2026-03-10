Ospedale Monopoli | 7 indagati 1,3 milioni di tangenti

Sette persone sono state indagate nell’ambito di un’inchiesta sulla corruzione relativa al nuovo ospedale di Monopoli e Fasano. Le indagini hanno accertato il pagamento di circa 1,3 milioni di euro in tangenti, collegati a presunti illeciti durante la realizzazione delle strutture sanitarie. L’indagine è ancora in corso e coinvolge diversi soggetti.

Sette persone sono state coinvolte in un'indagine sulla corruzione legata al nuovo ospedale di Monopoli e Fasano. L'inchiesta riguarda appalti da 1,3 milioni di euro gestiti dall'Asl di Bari. Il presidio ospedaliero è stato inaugurato ma si trova già sotto scrutinio per presunte mazzette e varianti contrattuali. L'indagine si inserisce nel filone più ampio sulle tangenti nella sanità barese esploso a novembre 2024. Quel primo scoppio aveva portato a dieci arresti e aveva messo in luce un sistema di favori legati alle forniture sanitarie. Ora l'attenzione si sposta sul cantiere del complesso sanitario tra i due comuni della provincia. Il meccanismo delle tangenti negli appalti sanitari.