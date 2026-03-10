Da quando si è unito al Galatasaray, Victor Osimhen ha rapidamente conquistato il cuore dei tifosi, diventando un punto di riferimento per la squadra. La sua presenza in campo ha portato entusiasmo e riconoscimento, tanto che oggi i supporter hanno dedicato a lui una coreografia spettacolare. Sono pochi i giocatori che in breve tempo sono riusciti a raggiungere un simile livello di affetto e ammirazione.

Che Osimhen fosse diventato l’idolo assoluto dei tifosi del Galatasaray lo avevamo capito (oggi gli hanno dedicato una coreografia pazzesca), ma non potevamo sapere quanto fosse profondo tale amore. Ecco le parole di Duman, giornalista turco, riprese da Dh Sports. Osimhen, un amore folle. Si legge su Dh Sports “I tifosi sono esplosi di gioia alla notizia del suo arrivo, racconta Muhammet Duman. Solo Didier Drogba e Mauro Icardi avevano suscitato una simile follia”. “La sua prima stagione è stata come un sogno ad occhi aperti”, prosegue Duman. “È diventato il miglior marcatore straniero in una singola stagione nella storia del club. Nessuno nel campionato univa velocità, potenza e resistenza come lui”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Osimhen, pochi giocatori sono diventati leggenda al Galatasaray così in fretta. Victor come Drogba

