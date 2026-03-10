Osilo | 102 anni di Margherita la longevità che sfida

Oggi nella comunità di Osilo si è tenuta una cerimonia in occasione del 102° compleanno di Margherita Barca. La festa ha coinvolto amici e familiari, che hanno condiviso momenti di festa e ricordo. La donna ha ricevuto gli auguri pubblici da parte della comunità locale in un evento semplice ma sentito.

Oggi, nella piccola comunità di Osilo, si è svolta una celebrazione intima ma significativa per onorare Margherita Barca, che ha appena raggiunto i 102 anni di vita. L’evento, avvenuto il 2 marzo 2026, ha riunito familiari, amici e rappresentanti istituzionali in un momento di condivisione collettiva. La donna, residente nel paese della provincia di Sassari, ha superato con dignità questa soglia centenaria sostenuta dalla sua profonda fede religiosa, pilastro fondamentale della sua esistenza. La presenza del sindaco Giovanni Ligios ha conferito al giorno un valore ufficiale, trasformando la festa privata in un riconoscimento civico per l’intera cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

